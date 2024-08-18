18 августа, 18:10Транспорт
"Мой район. Новости": станция МЦК Площадь Гагарина стала самой популярной в июле
Станция МЦК Площадь Гагарина стала самой популярной в июле. Она приняла почти 1 миллион пассажиров. Здесь москвичи могут пересесть на Калужско-Рижскую линию и удобно доехать до центра города.
Второе место в рейтинге заняла станция Ростокино. За ней расположилась Нижегородская. Всего МЦК в июле воспользовались более 13 миллионов туристов и жителей города.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".