"Мой район. Новости": станция МЦК Площадь Гагарина стала самой популярной в июле

Станция МЦК Площадь Гагарина стала самой популярной в июле. Она приняла почти 1 миллион пассажиров. Здесь москвичи могут пересесть на Калужско-Рижскую линию и удобно доехать до центра города.

Второе место в рейтинге заняла станция Ростокино. За ней расположилась Нижегородская. Всего МЦК в июле воспользовались более 13 миллионов туристов и жителей города.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

