Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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16 августа, 13:45

Культура

"Сити": гостей форума-фестиваля "Москва 2030" ждет выступление Юрия Башмета

"Сити": гостей форума-фестиваля "Москва 2030" ждет выступление Юрия Башмета

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Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" посвящен цифровым технологиям, новейшим достижениям Москвы в самых разных сферах, в том числе и в искусстве. Проект объединил более 30 площадок, где проходят выставки, спектакли, мастер-классы и концерты.

До 18 августа в парке "Зарядье" проходит второй фестиваль юношеских оркестров мира. В рамках проекта в субботу, 17 августа, в 13:00 выступит детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области, в 17:00 – симфонический оркестр Харбинской консерватории из Китая, а в 21:00 начнется выступление юношеского симфонического оркестра стран СНГ под управлением дирижера Юрия Башмета.

Подробнее – в программе "Сити".

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
Программа: Сити
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