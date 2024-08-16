"Сити": гостей форума-фестиваля "Москва 2030" ждет выступление Юрия Башмета

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" посвящен цифровым технологиям, новейшим достижениям Москвы в самых разных сферах, в том числе и в искусстве. Проект объединил более 30 площадок, где проходят выставки, спектакли, мастер-классы и концерты.

До 18 августа в парке "Зарядье" проходит второй фестиваль юношеских оркестров мира. В рамках проекта в субботу, 17 августа, в 13:00 выступит детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области, в 17:00 – симфонический оркестр Харбинской консерватории из Китая, а в 21:00 начнется выступление юношеского симфонического оркестра стран СНГ под управлением дирижера Юрия Башмета.

Подробнее – в программе "Сити".

