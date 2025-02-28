28 февраля, 08:00Спорт
Московский этап "Лыжни России" проходит в Лужниках
Московский этап "Лыжни России" проходит в Лужниках. Участники тренируются на территории лыжно-биатлонной трассы. Там желающим предлагают пройти дистанцию в свободном режиме.
Сама московская гонка должна была состояться в марте, но из-за отсутствия достаточного количества снега ее отменили. Теперь желающие принять участие в марафоне могут сделать это в Лужниках до 4 марта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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