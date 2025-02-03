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03 февраля, 18:00

Культура

Второй сезон проекта "Урок со звездой" открыл дирижер Владимир Спиваков

Второй сезон проекта "Урок со звездой" открыл дирижер Владимир Спиваков

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Второй сезон проекта "Урок со звездой", в рамках которого известные деятели культуры посещают детские школы искусств и колледжи, стартовал в Москве 3 февраля. Его открыл знаменитый дирижер, выдающийся скрипач и педагог Владимир Спиваков.

На его урок-репетицию записались более 100 слушателей. Под руководством Спивакова оркестр "Виртуозы Москвы" исполнил концерт № 12 Моцарта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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