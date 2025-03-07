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07 марта, 17:45

Культура

Актер Милош Бикович рассказал о турецкой версии фильма "Холоп"

Актер Милош Бикович рассказал о турецкой версии фильма "Холоп"

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Актер Милош Бикович поделился своим мнением о турецкой адаптации российской комедии "Холоп". По его словам, такой формат ремейка вполне оправдан, так как создатели приобрели лицензию и адаптировали сюжет под особенности национальной культуры.

Бикович также отметил, что в России часто скептически относятся к подобным проектам, считая их простым повторением оригинала. Однако сам актер оценил новый взгляд на знакомую историю.

Большое интервью с Милошем Биковичем выйдет в пятницу, 7 марта, в эфире телеканала Москва 24.

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