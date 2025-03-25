Американский саксофонист рассказал, почему выбрал Москву для творчества

Музыкант Армир Ли переехал из США в Москву, где создал собственный джаз-квартет и успешно выступает в столичных клубах. Он разработал стиль "модерн боп", сочетающий традиционный джаз с авторским звучанием.

Армир впервые побывал в России в 2018 году, выступая на фестивале в Новосибирске. Позже он посетил несколько российских городов, но остановился в Москве. Музыкант признается, что его привлекли местные джаз-клубы, атмосфера города и удобное метро. Сейчас он продолжает развивать свое творчество и мечтает создать собственное музыкальное пространство.

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