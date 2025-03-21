В кинопарке "Москино" пройдет марафон исторических мастер-классов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В кинопарке "Москино" 22 и 23 марта пройдет марафон исторических мастер-классов. Гости смогут узнать больше о ремеслах, военном искусстве и быте XIX века. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках мастер-классов посетители кинопарка смогут побывать в роли солдата эпохи Наполеоновских войн. Примерить мундир, а также узнать о строевых командах, устройстве пушек и подвигах русских кавалеристов гости смогут на мастер-классе "Русские драгуны".

Вооружение драгунских полков состояло из холодного и огнестрельного оружия, в частности пистолетов, ружей и штуцеров. Драгун можно было узнать по зеленому двубортному мундиру, белым панталонам или серым рейтузам, а также кожаной каске с медной отделкой. Кроме того, москвичам поведают о 15-м драгунском Александрийском полку и легкой кавалерии.

Также посетители узнают о вооружении и составе артиллерии Великой армии Наполеона и "железных людях императора", элитных кирасирских войсках, которые выделялись среди других благодаря стальным каскам и кирасам – защитным нательным пластинам.

В рамках военных мастер-классов участники смогут погрузиться в атмосферу солдатской жизни, освоить тонкости установки офицерских палаток, посетить рекрутскую школу и склад огнестрельных боеприпасов Артиллерийской лаборатории. Кроме того, они научатся собирать солдатский ранец.

На занятии "Чистка ружья" посетители узнают, как ухаживали за оружием в XIX веке. В то время солдаты должны были иметь при себе не только сухую чистую ткань, "перышки", деревянный инструмент для чистки и паклю, но и кусочек сала и глиняный порошок, который разводили водой или маслом для очистки латунных и медных частей оружия. На мастер-классе специалисты покажут, как удалять ржавчину и сажу и сделать железное орудие блестящим.

Вместе с тем гости могут посетить занятие "Патронный заводик", на котором эксперты расскажут о видах патронов, способах их изготовления при помощи токарных инструментов и как солдаты собирали бумажные патроны с порохом внутри.

Кроме того, на мастер-классе "Военно-полевая хирургия" посетители узнают о медицине прошлых лет и инструментах врачей того времени. Во времена битв с армией Наполеона на развитие военно-полевой медицины повлияли французский хирург Доминик Жан Ларрей, который разработал систему "летучих амбулансов" – скорой помощи на поле боя, и шотландский врач Яков Виллие, возглавлявший медицинскую службу русской армии.

Последний разработал перечень наборов хирургических инструментов для врачей. При этом он сам провел множество операций в полевых условиях и даже осмотрел раненного в Бородинском сражении Петра Багратиона.

Также посетители кинопарка на занятии в мастерской сапожника могут поработать с обувными материалами и инструментами и увидеть, как изготавливали армейскую обувь. Участники мастер-класса "Антикварная цирюльня" узнают о техниках работы брадобреев и попробуют примерить роль настоящего цирюльника. Помимо этого, гостей приглашают создать свечи в рамках занятия "Свечной завод".

Для азартных посетителей откроют игротеку Le Salon, где они сыграют в настольные игры из прошлого, а для любителей активного отдыха проведут уроки фехтования, на которых инструктор научит базовым приемам битвы на мечах и шпагах. В рамках марафона также состоится реконструкция отступления Наполеона и ожесточенного сражения под городом Красным, которые произошли в 1812 году.

Помимо этого, за декорацией "Соборная площадь Москвы" 22 и 23 марта в 11:00 и 15:00 гостей кинопарка ждет общий воинский парад, а в 13:00 состоится масштабное постановочное сражение между русскими и французскими "войсками".

Вместе с тем 22 марта в многофункциональном зале образовательного центра художник и основатель проекта "Словографика" Петр Скляр расскажет о герое войны, легендарном гусаре и поэте Денисе Давыдове. 23 марта пройдет День зарубежного кинематографа. В многофункциональном зале образовательного центра зрителям покажут эксклюзивные документальные фильмы, снятые в Китае, Индии, Африке и странах Ближнего Востока.