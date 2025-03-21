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21 марта, 13:45

Культура

"Сити": какие трибьют-концерты стоит посетить в Москве

"Сити": какие трибьют-концерты стоит посетить в Москве

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Команда проекта "Сити" рассказала, какие трибьют-концерты стоит посетить в Москве. Это концерты, на которых хиты легендарных групп и артистов исполняют оркестры и кавер-группы.

Песни группы Linkin park музыканты исполнят в клубе "16 Тонн" 22 марта. На концерте обещают новые аранжировки хитов.

Трибьют-шоу оркестра Imperialis Orchestra пройдет в Vegas City Hall, сыграют романтические хиты 80-х и 90-х. Выступление состоится 23 марта.

Подробнее – в программе "Сити".

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