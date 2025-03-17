Юморист Петросян опроверг сообщения об отмене концертов

Фото: телеграм-канал "Петросян Live"

Юморист Евгений Петросян опроверг сведения об отмене своих концертов. Комментарий народный артист РСФСР представил в видеообращении, опубликованном в собственном телеграм-канале.

Недавно сразу несколько телеграм-каналов заявили, что Петросян якобы отменил все свои концерты, запланированные на март, из-за состояния здоровья.

"Не дождетесь, дорогие друзья, те, кто это говорит, не дождетесь!" – таким образом юморист отреагировал на эту информацию, отметив, что журналисты "портят всю картину" жизни и "сочиняют небылицы" для того, чтобы взбудоражить публику.

Свое видеообращение Петросян записал на фоне декораций. Артист добавил, что сейчас находится на репетиции, а уже 18 марта у него запланирована большая съемка, которая продлится шесть часов.

В телеграм-каналах 8 марта заявляли, что у артиста случилось желудочно-кишечное кровотечение, в результате чего он якобы был доставлен в Боткинскую больницу. СМИ через некоторое время подтвердили, что Петросян госпитализирован. Однако название больницы, куда его доставили, и диагноз источники, приближенные к артисту, не раскрыли.

Жена юмориста также подтвердила информацию о госпитализации супруга, но назвала фейком сведения о том, что артист находится в реанимации в критическом состоянии. На следующий день Петросяна выписали из больницы.

