Юморист Петросян планирует пятичасовое выступление в Серпухове

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян заявил, что слухи о его смерти "явно преувеличены" и он направляется в Серпухов с концертом. Соответствующее обращение было опубликовано в телеграм-канале Петросяна.

"Здравствуйте, дорогие друзья! Слухи о моей смерти явно преувеличены. Вот сегодня, 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом. Концерт будет идти часов пять", – сказал артист.

По его словам, это будет пробный концерт к новой съемке "Петросян шоу".

Утром 8 марта телеграм-каналы стали сообщать, что у юмориста случилось желудочно-кишечное кровотечение, из-за чего его якобы доставили в Боткинскую больницу.

Спустя время СМИ заявили, что Петросян госпитализирован. Однако название больницы, куда его доставили, и диагноз не назывались.

Позже супруга Петросяна подтвердила сведения о госпитализации своего мужа. При этом она назвала фейком информацию о том, что он находится в реанимации в критическом состоянии. 9 марта она рассказала, что Петросяна выписали из больницы.

