В кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма "Пальма 2"

В кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате прошла премьера долгожданного фильма "Пальма 2" – продолжения трогательной истории о преданной собаке, которую бросил хозяин.

Во второй части летчик Вячеслав Лазарев, роль которого снова исполнил Виктор Добронравов, оставляет большую авиацию и переезжает с семьей в глубинку. Там он продолжает летать на маленьком винтовом самолете АН-2. Однако спокойная жизнь прерывается, когда в доме появляется маленький медвежонок, которого герои называют Мансурой.

Фильм снимали в живописных местах, что добавило картине особой атмосферы. "Пальма 2" выйдет в широкий прокат уже 20 марта.

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