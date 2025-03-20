"Сити": подборка главных фильмов этой недели

Команда проекта "Сити" подготовила подборку главных фильмов этой недели, которые стоит посмотреть.

В кинотеатрах 20 марта выходит драма "Шоугерл" с Памелой Андерсон. Это история звезды кордебалета, чей мир рушится, когда шоу, ставшее для нее смыслом жизни, закрывают. Режиссер Джиа Коппола, внучка Фрэнсиса Форда Копполы, сняла фильм за 18 дней, что позволило сохранить искренность игры актеров.

Также 21 марта выходит семейный фильм "Пальма-2". В нем рассказывается о преданной овчарке, которая отправляется в лес на поиски хозяев, спасая своего друга – медвежонка.

Подробнее – в программе "Сити".