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09 апреля, 13:15

Общество

Москвичи показали, какая погода была в апреле прошлого года

Москвичи показали, какая погода была в апреле прошлого года

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени, а по пятницам называет имя победителя.

Москвичи показали, какая погода была в апреле в прошлом году и сравнили с кадрами, сделанными в этом году.

Все желающие также могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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