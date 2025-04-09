Москвичи показали, какая погода была в апреле прошлого года

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени, а по пятницам называет имя победителя.

Москвичи показали, какая погода была в апреле в прошлом году и сравнили с кадрами, сделанными в этом году.

Все желающие также могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.