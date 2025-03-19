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19 марта, 23:45

Общество

Волонтер Никита Черепин рассказал, как помогает жителям ДНР и Курской области

Волонтер Никита Черепин рассказал, как помогает жителям ДНР и Курской области

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Волонтер Никита Черепин одним из первых откликнулся на призыв оказать помощь Курской области. Несмотря на то, что ему всего 24 года, он проводит в регионе курсы по тактической медицине, не боится и выезжает на боевые позиции и активно сотрудничает с гуманитарными организациями.

Он также является координатором Молодежного крыла Народного фронта ДНР. В составе группы быстрого реагирования регулярно выезжает на места обстрелов ВСУ. Рискуя собственной жизнью, помогает ликвидировать последствия, оказывает первую помощь пострадавшим, расчищает завалы. Сам он неоднократно попадал под обстрелы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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