Волонтер штаба "Москва помогает" Семен Семенченков рассказал о своей деятельности

Студент Семен Семенченков – один из самых активных волонтеров флагманского штаба "Москва помогает", который оказывает поддержку новым и приграничным с Украиной территориям. Недавно его отметили благодарственным письмом за активное участие в работе организации.

Семен занимается сбором гуманитарной помощи, изготавливает окопные свечи вместе с другими ребятами, а потом отвозит все на новые территории и в приграничные области России.

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