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09 апреля, 13:15

Общество

Москвичей предупредили о возможной гололедице

Москвичей предупредили о возможной гололедице

Толщина снежного покрова в Москве местами увеличилась до 30 см за ночь

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Из-за сильного ветра и колебаний температур на улицах Москвы может образоваться гололедица, предупреждает комплекс городского хозяйства.

За минувшие сутки в столице выпало около 35% от месячной нормы осадков, а местами высота сугробов достигла 30 сантиметров.

Для расчистки снега в районах города задействованы сотни специалистов и десятки единиц техники. По прогнозу синоптиков, во второй половине дня осадки уменьшатся, но возможен небольшой мокрый снег. Атмосферное давление останется ниже нормы, а облачность – плотной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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