Москвичей предупредили о возможной гололедице

Из-за сильного ветра и колебаний температур на улицах Москвы может образоваться гололедица, предупреждает комплекс городского хозяйства.

За минувшие сутки в столице выпало около 35% от месячной нормы осадков, а местами высота сугробов достигла 30 сантиметров.

Для расчистки снега в районах города задействованы сотни специалистов и десятки единиц техники. По прогнозу синоптиков, во второй половине дня осадки уменьшатся, но возможен небольшой мокрый снег. Атмосферное давление останется ниже нормы, а облачность – плотной.

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