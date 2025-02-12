Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве олимпийские чемпионы исполнили мечту ребят из центров для детей-сирот в рамках проекта "Давай друЖИТЬ!". Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Она рассказала, что проект, благодаря которому юные москвичи могут найти друзей и наставников, существует уже 4,5 года и исполнил свыше 220 желаний. В этот раз молодое поколение посетило тренировки спортсменов на Воробьевых горах.

Одна из участниц проекта – 17-летняя Маргарита. Она приняла участие в занятии, на котором президент Ассоциации развития массового фигурного катания Екатерина Боброва и призер первенства мира Андрей Депутат объяснили тонкости техники катания, в том числе постановку тела, особенности шагов и разворотов.

"Больше всего мне понравились вращения, пробежки и катание на одной ноге. Раньше видела эти элементы на соревнованиях, а теперь смогла сама их повторить", – рассказала Маргарита.

По словам Бобровой, тренировка началась с номера в исполнении Депутата, чтобы дать ребятам понять, что катанием могут заниматься все. Она также отметила, что воспитанница центра хорошо выполняет фигурные элементы и вдохновлена этим занятием.

"Мы будем рады видеть ее в рядах фигуристов-любителей", – добавила глава ассоциации.

Олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, а также хоккеисты Аслан Раисов и Станислав Кацуба продемонстрировали приемы, которые помогают им быстро разгоняться, резко поворачивать и удерживать равновесие на льду.

Начинающие спортсмены, посетившие тренировку, осваивали новые умения с энтузиазмом. Труненков пожелал подопечным оставаться уверенными, продолжать путь к мечтам и не бояться ставить самые амбициозные цели.

Благодаря проекту дети-сироты и ребята из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, уже встретились с космонавтами и посетили Московский планетарий. Кроме того, любители кино и телевидения получили возможность пообщаться с популярными актерами и понаблюдать за процессом создания новостей.

К проекту уже присоединились 15 организаций, среди которых "Команда Звездный Десант", Московский транспорт, Московский зоопарк, Альянс по защите детей в цифровой среде, футбольный клуб "Спартак" и театр "ЧЕ".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в рамках проекта воспитаннице семейного центра Алле подарили возможность побывать в мастерской по созданию одежды. Она не только пообщалась с модельером, но и сшила юбку под его руководством.

Девочку Полину, которая увлекается журналистикой, пригласили на экскурсию в телецентр. Она познакомилась с работой телевизионщиков и узнала все этапы подготовки передач.