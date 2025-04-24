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Представители Великобритании на встрече в Лондоне призвали представителей Украины приблизиться к позиции США. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Telegraph.

Как уточнила газета, британская сторона поддерживает позицию Киева. Тем не менее встреча в Лондоне была использована, чтобы убедить представителей Украины принять предложение, выдвинутое Штатами.

В ходе переговоров США и другие союзники киевского режима планировали утвердить план полного прекращения огня на Украине. По данным СМИ, на встрече Вашингтон хотел выдвинуть предложение о признании Украиной Крыма как территории РФ.

Однако украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не примет такой вариант. Позже стало известно, что вместо встречи дипломатов государств пройдут переговоры чиновников этих же стран.

При этом американский президент Дональд Трамп назвал ситуацию на Украине плачевной. Он заявил, что слова Зеленского о том, что Украина не признает Крым российским, вредят мирным переговорам с Россией.