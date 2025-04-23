МИД Британии подтвердил перенос переговоров в Лондоне по Украине

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Встреча глав министерств иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины по теме урегулирования украинского конфликта перенесена. Об этом сообщает RT со ссылкой The Guardian.

По словам представителя британского МИД, переговоры пройдут в закрытом режиме без представителей прессы.

Ранее СМИ писали, что вместо данной встречи состоятся переговоры чиновников этих же стран. При этом сообщалось, что глава МИД Украины Андрей Сибига встретится со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми.

Как считают журналисты, на данной встрече 23 апреля США хотели выдвинуть предложение о признании Украиной Крыма как территории РФ. Однако украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не примет такой вариант.

После этого стало известно, что госсекретарь Штатов Марко Рубио, планировавший посетить переговоры в Лондоне, отменил свою поездку в Великобританию.