Украина не исключает, что де-факто может отдать 20% своих территорий, утверждают западные СМИ. На какие уступки в итоге пойдет Киев ради мирного соглашения и насколько оно близко – в материале Москвы 24.
Переговорный трек
Украина может уступить РФ 20% своей территории, если Запад не станет официально признавать воссоединенные территории российскими. Об этом сообщили западные СМИ, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника в администрации США.
По его словам, де-факто эта земля будет принадлежать России. Однако вряд ли Киев откажется от нее навсегда, поэтому говорить о планах по признанию территории за РФ пока рано. Позиция Москвы и Киева по этому вопросу все еще не ясна, добавил собеседник.
Также Вашингтон может признать Крым российским, сообщала The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Уступка якобы рассматривается в качестве инициативы прекращения боевых действий и достижения прочного мира. Правда, Украина не обсуждала и не соглашалась на признание полуострова российской территорией, заявлял советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.
По данным СМИ, также США могут предложить создать нейтральную территорию вокруг Запорожской АЭС, контроль за которой в перспективе будет осуществлять американская сторона. Однако, какие именно это земли и какова судьба ЗАЭС, не указывается. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил журналистам, что новые российские регионы, записанные в Конституции, являются неотъемлемой частью страны.
"Это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт", – подчеркивал представитель Кремля.
Кроме того, 21 апреля президент США Дональд Трамп заявил о намерении представить свой план по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие три дня.
Ранее на 23 апреля была анонсирована очередная встреча по поводу конфликта с участием США, Украины и европейских государств в Лондоне. Американскую сторону представят спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, а также госсекретарь Марко Рубио. Лидер Украины Владимир Зеленский в ней не участвует: делегацию от Киева возглавит глава офиса президента Андрей Ермак.
Если позиции Штатов, Европы и Украины совпадут, Уиткофф может в очередной раз отправиться в Россию. Ранее он встречался с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 11 апреля.
При этом американская сторона уже отмечала, что, если переговоры по Украине не принесут результата, Вашингтон выйдет из них. В частности, об этом говорил Марко Рубио 18 апреля.
Выхода нет?
О том, что Украине придется переломить себя, говорят многие политики. В частности, еще в марте 2025 года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Киев должен будет уступить территории. Об этом писало издание The New York Times.
В марте министр обороны Германии Борис Писториус в подкасте Table.Briefings высказал мнение, что Украина подает "сигналы", свидетельствующие о готовности идти на территориальные уступки при соблюдении определенных условий.
Что касается России, то она пойдет на соглашение с Киевом, если тот признает российские территории де-юре, сообщил депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с "Лентой.ру". Парламентарий обратил внимание, что Россия будет внимательно изучать вопрос, что означает признание территорий де-факто, поскольку Москву интересуют только юридически закрепленные соглашения.
Также Алексей Чепа поделился соображениями, что вероятнее всего входит в 20% земель, от которых Украине придется отказаться.
Однако замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца ранее заявляла, что Киев не намерен идти ни на какие территориальные компромиссы в случае заключения мирного соглашения с Россией. По ее мнению, президент РФ не заинтересован в установлении прочного мира, сообщал The Sun.
Эту мысль подтверждают и слова бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
"Землянка УПА (Украинская повстанческая армия – запрещенная в РФ террористическая организация. – Прим. ред.) воспринимает эту сдачу как катастрофу. И предпочитает умереть, не торгуясь. Она хочет сдохнуть", – написал он в своем телеграм-канале.
Однако, по его мнению, уступить территории необходимо, потому что Киев не способен их вернуть. В то время как продолжение конфликта чревато для режима Владимира Зеленского лишь потерей новых земель, добавил Арестович.
В свою очередь, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в разговоре с изданием "Аругменты и факты" согласился, что украинская сторона до последнего будет саботировать договоренности, но рано или поздно Киеву все же придется признать потерю территорий.
В любом случае деваться Украине некуда, уверен эксперт. Он объяснил это тем, что США в противном случае оставят Киев без своего оружия, спутниковой связи и разведки.