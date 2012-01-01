Украина не исключает, что де-факто может отдать 20% своих территорий, утверждают западные СМИ. На какие уступки в итоге пойдет Киев ради мирного соглашения и насколько оно близко – в материале Москвы 24.

Переговорный трек

Украина может уступить РФ 20% своей территории, если Запад не станет официально признавать воссоединенные территории российскими. Об этом сообщили западные СМИ, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника в администрации США.

По его словам, де-факто эта земля будет принадлежать России. Однако вряд ли Киев откажется от нее навсегда, поэтому говорить о планах по признанию территории за РФ пока рано. Позиция Москвы и Киева по этому вопросу все еще не ясна, добавил собеседник.

Также Вашингтон может признать Крым российским, сообщала The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Уступка якобы рассматривается в качестве инициативы прекращения боевых действий и достижения прочного мира. Правда, Украина не обсуждала и не соглашалась на признание полуострова российской территорией, заявлял советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.

По данным СМИ, также США могут предложить создать нейтральную территорию вокруг Запорожской АЭС, контроль за которой в перспективе будет осуществлять американская сторона. Однако, какие именно это земли и какова судьба ЗАЭС, не указывается. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил журналистам, что новые российские регионы, записанные в Конституции, являются неотъемлемой частью страны.

"Это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт", – подчеркивал представитель Кремля.

Кроме того, 21 апреля президент США Дональд Трамп заявил о намерении представить свой план по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие три дня.





Дональд Трамп президент США У нас были очень хорошие встречи по Украине, России <…> Посмотрим, как это сработает.

Ранее на 23 апреля была анонсирована очередная встреча по поводу конфликта с участием США, Украины и европейских государств в Лондоне. Американскую сторону представят спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, а также госсекретарь Марко Рубио. Лидер Украины Владимир Зеленский в ней не участвует: делегацию от Киева возглавит глава офиса президента Андрей Ермак.

Если позиции Штатов, Европы и Украины совпадут, Уиткофф может в очередной раз отправиться в Россию. Ранее он встречался с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 11 апреля.

При этом американская сторона уже отмечала, что, если переговоры по Украине не принесут результата, Вашингтон выйдет из них. В частности, об этом говорил Марко Рубио 18 апреля.

Выхода нет?

О том, что Украине придется переломить себя, говорят многие политики. В частности, еще в марте 2025 года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Киев должен будет уступить территории. Об этом писало издание The New York Times.





Марко Рубио госсекретарь США Я думаю, что обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации не существует. Русские не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень трудно в течение любого разумного периода времени заставить русских вернуться на позиции 2014 года.

В марте министр обороны Германии Борис Писториус в подкасте Table.Briefings высказал мнение, что Украина подает "сигналы", свидетельствующие о готовности идти на территориальные уступки при соблюдении определенных условий.

Что касается России, то она пойдет на соглашение с Киевом, если тот признает российские территории де-юре, сообщил депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с "Лентой.ру". Парламентарий обратил внимание, что Россия будет внимательно изучать вопрос, что означает признание территорий де-факто, поскольку Москву интересуют только юридически закрепленные соглашения.

Также Алексей Чепа поделился соображениями, что вероятнее всего входит в 20% земель, от которых Украине придется отказаться.





Алексей Чепа депутат Госдумы Неизвестно, считают ли они при этом Крым, но это почти четыре полные территории. В 20% как раз входят Донбасс, Запорожье и Херсонская область.

Однако замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца ранее заявляла, что Киев не намерен идти ни на какие территориальные компромиссы в случае заключения мирного соглашения с Россией. По ее мнению, президент РФ не заинтересован в установлении прочного мира, сообщал The Sun.

Эту мысль подтверждают и слова бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

"Землянка УПА (Украинская повстанческая армия – запрещенная в РФ террористическая организация. – Прим. ред.) воспринимает эту сдачу как катастрофу. И предпочитает умереть, не торгуясь. Она хочет сдохнуть", – написал он в своем телеграм-канале.

Однако, по его мнению, уступить территории необходимо, потому что Киев не способен их вернуть. В то время как продолжение конфликта чревато для режима Владимира Зеленского лишь потерей новых земель, добавил Арестович.

В свою очередь, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в разговоре с изданием "Аругменты и факты" согласился, что украинская сторона до последнего будет саботировать договоренности, но рано или поздно Киеву все же придется признать потерю территорий.





Владимир Жарихин заместитель директора Института стран СНГ Решают без него, и, пока не согласуют компромисс между Россией и США, Киеву придется сидеть и ждать своей участи.

В любом случае деваться Украине некуда, уверен эксперт. Он объяснил это тем, что США в противном случае оставят Киев без своего оружия, спутниковой связи и разведки.

