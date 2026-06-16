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16 июня, 08:11

Общество

Россияне активно покупают лекарства, пластыри и средства с SPF перед отпуском

Фото: 123RF.com/mrwed54

Россияне активнее покупают аптечные товары в преддверии сезона отпусков. Результатами исследования аналитики маркетплейса "Мегамаркет" поделились с Москвой 24.

По информации экспертов, в апреле – мае 2026 года на лекарства пришлось 57% заказов, на медицинские изделия: пластыри, антисептики, бинты и салфетки – 12%, на наборы для путешествий, средства с SPF и продукты после загара – 17%.

Наибольшим спросом пользовались противовоспалительные и обезболивающие препараты – 17% заказов. Также популярны лекарства от аллергии – 11%, средства от насморка – 10%, SPF – 9% и пластыри – 6%. Кроме того, в 6 раз выросли продажи средств после укусов насекомых по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Такие покупки россияне начинают совершать чаще в конце апреля, а пик приходится на середину мая. Помимо аптечных товаров и SP, в это время чаще брали средства для отдыха на природе и чемоданы.

Согласно данным исследования, женщины чаще мужчин отдают предпочтение практичным товарам. На них приходится порядка 70% проданных косметических и уходовых средств, 64% медицинских изделий и свыше 70% дорожных средств гигиены.

Кроме того, 42% заказов оформили граждане в возрасте от 35 до 44 лет. Чаще всего дорожную корзину собирали жители Москвы и Подмосковья – 26%. Также лидерами по подобным покупкам стали Санкт-Петербург, Воронежская, Свердловская и Новосибирская области.

Ранее россиянам рассказали, что наиболее выгодным месяцем для отпуска текущем летом станет июль. В этом месяце будет больше всего рабочих дней, поэтому при расчете отпускных граждане сохранят свой привычный доход.

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