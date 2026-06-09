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09 июня, 15:30

Политика

Россиянам напомнили о праве на доплату за работу во время отпуска коллег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сотрудник, который берет на себя обязанности коллеги во время его отпуска без освобождения от собственной работы, имеет право на дополнительную оплату. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По его словам, такое право предусмотрено статьей 151 Трудового кодекса РФ. Доплата положена при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего сотрудника.

Размер выплаты определяется по соглашению между работником и работодателем с учетом объема и содержания дополнительной нагрузки. При этом доплата не обязана соответствовать окладу отсутствующего коллеги, однако должна быть соразмерна выполняемой работе.

Парламентарий подчеркнул, что сотрудник вправе отказаться от совмещения, если предложенная компенсация его не устраивает. Такой отказ не считается нарушением трудовой дисциплины.

Свищев также отметил, что одного устного согласия недостаточно. Для оформления дополнительной работы необходимо получить письменное согласие сотрудника, заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с указанием сроков, обязанностей и размера доплаты, а затем дождаться соответствующего приказа работодателя.

Кроме того, депутат напомнил о двух вариантах замещения отсутствующего работника. В случае совмещения сотрудник продолжает выполнять свои основные обязанности и получает доплату за дополнительную нагрузку.

При временном переводе работник полностью переходит на должность коллеги на период его отсутствия и получает оплату по новой должности. Если новый оклад окажется ниже прежнего, вопрос доплаты решается по договоренности сторон.

Ранее психолог Наталья Наумова заявила, что месяц отпуска позволяет полноценно восстановиться и многое переосмыслить. С ее слов, примерно неделю – полторы нужно потратить на то, чтобы просто выспаться и расслабиться. Обычно после этого периода восстановления включается любознательность и реальная потребность в какой-либо активности.

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