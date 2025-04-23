ВС РФ взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой в ДНР

Российские войска взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Перед этим было взято село Сухая Балка, контроль над которым позволил российским военным преодолеть оборонительные сооружения украинской армии на константиновском направлении.

В настоящее время российские войска продолжают наступление на запад от Торецка, а в районе Часова Яра идут ожесточенные бои за высоты, которые ВСУ пытаются удержать.