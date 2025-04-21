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21 апреля, 18:30

Политика

Владимир Путин подвел итоги пасхального перемирия

Владимир Путин подвел итоги пасхального перемирия

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Новости мира: пасхальное перемирие между Россией и Украиной продлится до 00:00 21 апреля

Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне СВО

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 апреля

Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО

Владимир Путин подвел итоги пасхального перемирия. По словам президента, предложение по перемирию в зоне СВО изначально рассматривалось Киевом в качестве игры судьбами и жизнями людей. Глава государства отметил, что западные кураторы могли подсказать Украине принять инициативу.

Путин сообщил, что со стороны ВСУ было замечено снижение боевой активности, но тем не менее было зафиксировано 4 900 нарушений, из них 6 атак и 90 попыток удара БПЛА самолетного типа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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