Владимир Путин подвел итоги пасхального перемирия. По словам президента, предложение по перемирию в зоне СВО изначально рассматривалось Киевом в качестве игры судьбами и жизнями людей. Глава государства отметил, что западные кураторы могли подсказать Украине принять инициативу.

Путин сообщил, что со стороны ВСУ было замечено снижение боевой активности, но тем не менее было зафиксировано 4 900 нарушений, из них 6 атак и 90 попыток удара БПЛА самолетного типа.

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