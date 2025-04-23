ПВО сбила за ночь 11 беспилотников над российскими регионами

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Силы ПВО минувшей ночью уничтожили в общей сумме 11 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

Три дрона сбили в Тульской области, по два БПЛА – в Белгородской и Курской областях, а также по одному аппарату – в Брянской, Калужской, Орловской областях и в Крыму.

В Тульской области, предварительно, обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений на земле. На местах падения беспилотников работают все необходимые спецслужбы.

Ранее два ребенка и женщина пострадали в белгородском селе Нечаевка после атаки FPV-дрона. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь.