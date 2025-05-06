Празднование юбилея песни "День победы" стартовало на Поклонной горе

На Поклонной горе отмечают юбилей песни "День победы". Это событие – часть международного социального проекта "Песня тоже воевала". Произведению на музыку Давида Тухманова и стихи Владимира Харитонова исполнилось 50 лет.

У Музея Победы собрались более 150 артистов. Среди них – студенты академии имени Гнесиных, артисты ансамбля песни и пляски ВКС России, а также городские коллективы.

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