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06 мая, 16:15

Город

Празднование юбилея песни "День победы" стартовало на Поклонной горе

Празднование юбилея песни "День победы" стартовало на Поклонной горе

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На Поклонной горе отметили юбилей песни "День Победы"

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На Поклонной горе отмечают юбилей песни "День победы". Это событие – часть международного социального проекта "Песня тоже воевала". Произведению на музыку Давида Тухманова и стихи Владимира Харитонова исполнилось 50 лет.

У Музея Победы собрались более 150 артистов. Среди них – студенты академии имени Гнесиных, артисты ансамбля песни и пляски ВКС России, а также городские коллективы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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