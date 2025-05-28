Росавиация заявила о штатной работе аэропортов Московского региона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аэропорты Московского региона работают штатно после снятия всех ограничений, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Все авиагавани отправляют и принимают самолеты, а расписание рейсов постепенно возвращается к плановому, уточнил он. Согласно последним данным, с запасных аэродромов в аэропорты первоначального назначения вылетел 41 самолет – это 75% от всего количества судов, ушедших на запасные аэродромы.

Вместе с тем количество рейсов с задержкой более двух часов уменьшилось на 40% и составило 31. Однако число отмененных маршрутов увеличилось на 8%, до 67.

"С пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают специалисты авиакомпаний и аэропортов", – указал Кореняко, уточнив, спорные моменты будут решаться в пользу граждан.

Кроме того, в случаях возможных корректировок расписания перевозчики обязаны в полном объеме соблюдать федеральные авиационные правила, напомнил он. Например, это касается предоставления напитков и питания, а также организации размещения пассажиров в гостинице.

Кореняко также отметил, что Минтранс и Росавиация особенно контролируют работу гражданской авиации во время действия запретов, поскольку безопасность полетов является приоритетом.

Также представитель Росавиации опроверг информацию из СМИ о массовых очередях в терминалах столичного региона утром 28 мая, обратив внимание, что хаотичных скоплений пассажиров, очередей на вход в аэровокзалы зафиксировано не было.

Запрет на прием и вылет самолетов ночью в среду, 28-го числа, коснулся аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Он вводился из-за отражения атак беспилотников.

Для минимизации неудобства для пассажиров и оперативного восстановления работы во Внуково были задействованы все ресурсы как самого аэропорта, так и авиакомпаний. Он заработал днем.

В результате действия мер безопасности изменилось расписание некоторых авиакомпаний. В частности, "Уральских авиалиний", "Аэрофлота" и "Победы". За соблюдением прав граждан в этой ситуации следила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.