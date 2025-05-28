28 мая, 12:29Транспорт
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме
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Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиагавани.
Сотрудники аэропорта и авиакомпаний делали все возможное, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и как можно скорее восстановить работу. Для этого были задействованы все ресурсы, чтобы самолеты могли отправиться по расписанию.
В настоящее время организуются вылеты задержанных рейсов, в связи с чем в пресс-службе рекомендовали пассажирам следить за обновлениями на табло аэропорта, сайтах авиакомпаний и в чат-боте.
Временные ограничения на работу аэропорта были введены в ночь на 28 мая. Тогда аналогичные меры безопасности коснулись Жуковского, Шереметьево и Домодедово.
Запрет на прием и выпуск самолетов осуществлялся из-за отражения атак беспилотников. В частности, в Московской области ликвидировали 42 вражеских дрона. Среди жителей никто не пострадал, однако в Чехове повреждения получили три жилых дома, которые располагаются в селе Троицком и СНТ "Мичуринец".
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