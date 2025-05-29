Временные ограничения сняты в аэропорту Внуково

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Временные ограничения на работу сняты в столичном аэропорту Внуково, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Аэропорт возобновил прием и выпуск гражданских воздушных судов. Ограничения вводились в четверг, 29 мая, для обеспечения безопасности полетов.

Кореняко ранее говорил, что столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме, расписание рейсов воздушных гаваней стабилизировано после ограничений в среду, 28 мая.