03:17Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Внуково
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Временные ограничения на работу сняты в столичном аэропорту Внуково, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Аэропорт возобновил прием и выпуск гражданских воздушных судов. Ограничения вводились в четверг, 29 мая, для обеспечения безопасности полетов.
Кореняко ранее говорил, что столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме, расписание рейсов воздушных гаваней стабилизировано после ограничений в среду, 28 мая.