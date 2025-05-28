Расписание рейсов в аэропортах Московского региона стабилизировано

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Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме, расписание рейсов воздушных гаваней стабилизировано. Об этом в своем телеграм-канале заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По данным на 18:00 по московскому времени, с запасных аэродромов в аэропорты первоначального назначения прибыл 51 самолет, то есть 93% от общего числа воздушных судов, которые вынужденно ушли на запасные воздушные гавани.

Кроме того на 83% (до 9 бортов, по сравнению с 10:00) снизилось число рейсов с задержкой на вылет свыше двух часов. Количество отмененных из-за временных ограничений рейсов осталось прежним. При этом с пассажирами задержанных и отмененных самолетов работают специалисты авиакомпаний и аэропортов.

"Скоплений пассажиров, очередей на вход в аэровокзалы нет", – указал он.

Кореняко уточнил, что работа гражданской авиации в условиях введенных ограничений находится на особом контроле Минтранса РФ и Росавиации. Он напомнил, что ограничения на работу воздушных гаваней вводятся для обеспечения безопасности полетов.

"Перевозчикам крайне важно в полном объеме соблюдать федеральные авиационные правила, регламентирующие в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице. Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров", – заключил представитель Росавиации.

Ранее в Росавиации рассказывали, что из-за ограничений в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский были отменены 62 рейса и задержаны более чем на два часа 52 самолета. Кроме того, некоторые авиакомпании начали менять свое расписание из-за вводимых ограничений. Среди них – "Уральские авиалинии" и "Аэрофлот".

