Временные ограничения введены в аэропорту Внуково

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Кореняко подчеркнул, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации трех беспилотников, атаковавших Московский регион ночью в четверг, 29 мая. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Аэропорт Внуково уже вводил временные ограничения ночью среды, 28 мая. Однако вскоре продолжил работу в штатном режиме.