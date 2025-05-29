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02:09

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Внуково

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Кореняко подчеркнул, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации трех беспилотников, атаковавших Московский регион ночью в четверг, 29 мая. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Аэропорт Внуково уже вводил временные ограничения ночью среды, 28 мая. Однако вскоре продолжил работу в штатном режиме.

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