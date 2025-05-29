Собянин: уничтожены три БПЛА, атаковавшие Московский регион

Фото: Минобороны РФ

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отражена атака трех беспилотников, атаковавших Московский регион ночью в четверг, 29 мая, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Глава города подчеркнул, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В ночь на среду, 28 мая, дежурные силы ПВО сбили более 30 украинских беспилотников над Московским регионом. Серьезных повреждений и пострадавших не было.

Всего тогда на регионами России было уничтожено 296 украинских БПЛА. Дроны были перехвачены над территориями Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.