28 мая, 08:49Происшествия
Силы ПВО уничтожили за ночь 296 украинских БПЛА над регионами РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО РФ) за минувшую ночь уничтожили 296 украинских БПЛА в над несколькими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
С 21:00 27 мая до 07:00 28 мая дроны были перехвачены над территориями столичного региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.
Губернатор Подмосковья Алексей Воробьев сообщал, что ночью силы ПВО РФ отработали по целям в 12 муниципальных образованиях и сбили 42 беспилотника. В результате атаки в Чехове повреждения получили три жилых дома, которые располагаются в селе Троицкое и СНТ "Мичуринец". Пострадавших среди жителей нет.
Ранее обломки украинского дрона упали на крышу жилого дома в Обнинске Калужской области. Обошлось без пострадавших. Всего над Калужской областью за ночь 28 мая было уничтожено 15 украинских БПЛА.