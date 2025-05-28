Силы ПВО уничтожили за ночь 296 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО РФ) за минувшую ночь уничтожили 296 украинских БПЛА в над несколькими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

С 21:00 27 мая до 07:00 28 мая дроны были перехвачены над территориями столичного региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Губернатор Подмосковья Алексей Воробьев сообщал, что ночью силы ПВО РФ отработали по целям в 12 муниципальных образованиях и сбили 42 беспилотника. В результате атаки в Чехове повреждения получили три жилых дома, которые располагаются в селе Троицкое и СНТ "Мичуринец". Пострадавших среди жителей нет.

Ранее обломки украинского дрона упали на крышу жилого дома в Обнинске Калужской области. Обошлось без пострадавших. Всего над Калужской областью за ночь 28 мая было уничтожено 15 украинских БПЛА.

