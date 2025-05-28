Собянин: отражена попытка атаки еще четырех БПЛА, направлявшихся к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 28 мая, продолжают отражать налет вражеских беспилотников на Москву. Уничтожены еще четыре БПЛА, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Столичный мэр подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет.

Атаки на Москву начались в ночь на среду, 28 мая. Сначала Собянин сообщил о четырех сбитых дронах, затем – еще о нескольких в течение ночи.

По этой причине временно приостановлена работа столичных аэропортов. Сначала ограничения коснулись Домодедово, Внуково и Жуковского. Несколько позже ограничения были введены в Шереметьево.