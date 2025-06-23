Средства ПВО ликвидировали за ночь 23 дрона над регионами России

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России в ночь на 23 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов – 14 аппаратов – удалось сбить над Ростовской областью. Пять беспилотников уничтожили в Волгоградской области и еще четыре – в Астраханской.

В результате воздушной атаки в Ростовской области произошло возгорание на промышленном предприятии в Каменском районе. На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС.

По предварительной информации, никто из сотрудников предприятия при воздушной атаке не пострадал. Украинские БПЛА также были сбиты в Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах области.

