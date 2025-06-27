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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев нарастит количество ударов дальнобойными БПЛА по территории России. Его заявления передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, такое решение было принято примерно две недели назад. В настоящее время осуществляется подготовка к подписанию договоров на поставку новых десятков тысяч дальнобойных дронов, уточнил Умеров. Он заявил, что это нужно для наращивания интенсивности и масштабов ударов.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко в беседе с агентством назвал заявление главы Минобороны Украины риторикой террористов и попыткой отвлечь внимание от неудач на передовой. Он считает, что таким образом Умеров демонстрирует истинные намерения Киева.

Нестеренко отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский и некоторые лидеры европейских стран, которые являются союзниками киевского режима, не желают прибегать к мирным переговорам и урегулированию конфликта на Украине.

"Затягивание конфликта позволяет Зеленскому продлить свой истекший срок президентских полномочий", – подчеркнул депутат.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения по дальности вооружений с военных поставок Украине. Киев теперь может наносить удары по военным позициям России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что это решение идет вразрез с устремлениями Москвы по урегулированию конфликта на Украине и мешает усилиям, которые делаются для этого. Он назвал такие действия европейских стран достаточно опасными.

