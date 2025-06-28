Около шести БПЛА уничтожены над Брянской областью в ночь на 28 июня

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 28 июня в Брянской области были замечены и ликвидированы шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате пострадавших среди местного населения, а также разрушений обнаружено не было, уточнил он, добавив, что на месте продолжают работать оперативные и экстренные службы.

Всего за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 вражеский дрон над регионами России. В частности, из них 9 ликвидированы над Крымом и по 5 БПЛА – над Смоленской областью и акваторией Черного моря.

Еще 2 зафиксировали над Азовским морем и по одному в воздушном пространстве Орловской, Белгородской, Калужской областей и Краснодарского края.