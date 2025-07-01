Пушилин подтвердил гибель одного человека в результате удара ВСУ по Донецку

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Один мирный житель погиб, еще трое, включая подростка, оказались ранены в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными ракетами по Донецку вечером в понедельник, 30 июня. Об этом сообщает глава республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Пушилин сообщил, что в Ворошиловском районе погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили подросток и мужчина. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также в районе было повреждено несколько инфраструктурных объектов: торговые павильоны рынка, центральный универмаг и банк. На месте атаки возник пожар, ведутся работы по его ликвидации.

Кроме того, четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА по Брянску 29 июня. Согласно данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате этой атаки повреждения также получили свыше десяти домов и легковой автомобиль.