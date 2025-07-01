ВСУ совершили минувшей ночью массированную атаку на ЛНР при помощи БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска ночью совершили массированную атаку на Луганскую Народную Республику при помощи 40 беспилотников, 35 из которых были уничтожены. Обломки упали на территорию нефтебазы и частный сектор, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Леонид Пасечник.

"Ранение получила мирная жительница, ей оказывается необходимая медицинская помощь", – подчеркнул он.

По словам Пасечника, возгорание на нефтебазе было ликвидировано.

Ранее один мирный житель погиб, еще трое, включая подростка, оказались ранены в результате атаки ВСУ дальнобойными ракетами по Донецку вечером в понедельник, 30 июня. Также в районе было повреждено несколько инфраструктурных объектов: торговые павильоны рынка, центральный универмаг и банк.

Кроме того, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения осколков сбитого БПЛА над хутором Веселый были повреждены забор, ворота и окна частного дома. Живущий там мужчина инвалид-колясочник остался цел.

