Силы ПВО ликвидировали 60 дронов над регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили 60 украинских БПЛА над регионами России минувшей ночью, сообщает Минобороны РФ.

Согласно информации оборонного ведомства, 17 дронов было сбито над территорией Крыма, 16 – в небе над Ростовской областью, 11 – над акваторией Азовского моря, 5 – над Курской областью, 4 – над Саратовской областью, 3 – над акваторией Черного моря, 2 – над Белгородской областью и по одному дрону ликвидировано над территориями Воронежской и Орловской областей.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели женщины из-за ракетных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку. Также ранения различной степени тяжести получили подросток и мужчина.

Кроме того, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения осколков сбитого БПЛА над хутором Веселый были повреждены забор, ворота и окна частного дома. Живущий там мужчина инвалид-колясочник остался цел.