01 июля, 09:43Происшествия
Предприятие в Ижевске подверглось атаке БПЛА
Фото: телеграм-канал Mash
Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
По его словам, оперативные службы выехали на место ЧП.
"Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления", – говорится в сообщении.
Ранее в результате ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку погибла женщина. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Также ранения различной степени тяжести получили подросток и мужчина.
Кроме того, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения осколков сбитого дрона над хутором Веселый были повреждены забор, ворота и окна частного дома.
Российские военные нанесли удары по скоплениям противника в нескольких районах ДНР