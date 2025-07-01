Предприятие в Ижевске подверглось атаке БПЛА

Фото: телеграм-канал Mash

Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, оперативные службы выехали на место ЧП.

"Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления", – говорится в сообщении.

Ранее в результате ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку погибла женщина. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Также ранения различной степени тяжести получили подросток и мужчина.

Кроме того, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения осколков сбитого дрона над хутором Веселый были повреждены забор, ворота и окна частного дома.

