Дело о теракте заведено после атаки ВСУ по частному дому в Курской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинскими боевиками частного дома в селе Белица Беловского района Курской области, передает пресс-служба СК РФ.

Инцидент произошел 4 июня. Для удара ВСУ использовали FPV-дрон со взрывным устройством. В результате нападения ранения получил мужчина, а его автомобиль – повреждения.

Со слов пострадавшего, он планировал отправиться в Курск. Когда он находился рядом с автомобилем, над ним пролетел дрон. Через несколько секунд БПЛА приблизился и взорвался рядом с машиной.

В ведомстве добавили, что в рамках расследования уголовного дела военные следователи назначили экспертизы для оценки вреда здоровью мужчины и определения ущерба.

Также в настоящее время ведется поиск причастных к преступлению представителей украинских вооруженных формирований.

Ранее украинские военнослужащие, используя БПЛА, атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС, которые очищали канал на гидротехнических сооружениях. Представители ЗАЭС отметили, что расстояние от места обстрела до блоков достигает примерно 350–400 метров. В результате атаки была повреждена служебная машина, которая стояла рядом с гидротехническим сооружением.

