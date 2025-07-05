05 июля, 17:31Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны в субботу, 5 июля, ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – добавил мэр столицы.
Ранее силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, который летел на Москву. Также до этого российские военнослужащие отразили атаку двух вражеских БПЛА, отмечал Собянин.