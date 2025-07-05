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05 июля, 17:06

Мэр Москвы

Собянин: еще один БПЛА уничтожен средствами ПВО на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ в субботу, 5 июля, уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Глава города обратил внимание, что сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков.

До этого средства ПВО отразили атаку двух вражеских беспилотников, летевших на столицу. Как отметил мэр Москвы, на месте падения обломков также работали специалисты экстренных служб.

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