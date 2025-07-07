Силы ПВО ликвидировали украинский дрон в Новгородской области

Фото: Минобороны РФ

Один украинский беспилотник был сбит в небе над Новгородской областью вечером в воскресенье, 6 июля. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Дронов в своем телеграм-канале.

В ликвидации БПЛА были задействованы военная авиация и подразделения противовоздушной обороны (ПВО). Подробную информацию врио губернатора не привел.

Дронов попросил местных жителей не снимать на фото и видео пролеты беспилотников над регионом. Эти материалы Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в своих целях.

Ранее Сергей Собянин подтвердил ликвидацию шести беспилотников на подлете к Москве. На месте падения обломков БПЛА работали специалисты городских экстренных служб.

Минобороны России сообщало о ликвидации 120 дронов ВСУ над регионами России ночью 6 июля. При этом 30 из них было перехвачено и сбито над Брянской областью.