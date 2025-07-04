Лазерная установка "Посох" уничтожила БПЛА за секунду

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Лазерная установка "Посох", предназначенная для защиты критической инфраструктуры от БПЛА, ликвидировала FPV-дрон за секунду в рамках испытаний, которые проводились на одном из полигонов на Северо-Западе РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика LazerBuzz.

По его словам, демонстрация работы "Посоха" проходила на дистанции 500 метров.

"В ходе тестирования, мы продемонстрировали поражение статического макета типового аккумулятора FPV-дрона", – говорится в сообщении.

Как подчеркнул собеседник агентства, поражение двигателя аналогичного БПЛА заняло бы около 0,2 секунды. Мощность установки проекта "Посох" с системой наведения на цель составила 3 кВт. При этом компания имеет версию комплекса с мощностью 80 кВт. Он предназначен для защиты объектов промышленной и критической инфраструктуры, добавил представитель разработчика.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет улучшать боевые возможности российской армии на новой технологической базе. Кроме того, будут модернизированы военные объекты. Их оснастят новейшей техникой и оборудованием, которое в боевых условиях доказало свою эффективность, отметил президент.

