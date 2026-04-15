Житель Тулы, пугавший маской дьявола крестный ход на Пасху, получил трое суток ареста, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Инцидент произошел в ночь на 12 апреля во время пасхального крестного хода у храма в поселке Михайловский. Предварительно, 34-летний местный житель во время мероприятия надел маску, которая изображала "лик демонического существа", и стал выкрикивать религиозные приветствия. Это мешало проводить торжественное церковное шествие, а также вызвало недовольство прихожан и священнослужителей, поэтому они обратились в полицию.

В результате на место прибыла следственно-оперативная группа. Мужчину задержали, а маску изъяли, после чего нарушителя доставили в территориальный отдел органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Он признал вину в ходе допроса и принес публичные извинения за содеянное.

Сотрудники МО МВД России "Кимовский" инициировали проверку по данному факту. В отношении местного жителя составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Мировой суд назначил ему наказание в виде трех суток ареста. В настоящий момент полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

