15 апреля, 16:33

Происшествия

Житель Тулы, пугавший маской дьявола крестный ход на Пасху, получил трое суток ареста

Фото: 71.мвд.рф

Житель Тулы, пугавший маской дьявола крестный ход на Пасху, получил трое суток ареста, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Инцидент произошел в ночь на 12 апреля во время пасхального крестного хода у храма в поселке Михайловский. Предварительно, 34-летний местный житель во время мероприятия надел маску, которая изображала "лик демонического существа", и стал выкрикивать религиозные приветствия. Это мешало проводить торжественное церковное шествие, а также вызвало недовольство прихожан и священнослужителей, поэтому они обратились в полицию.

В результате на место прибыла следственно-оперативная группа. Мужчину задержали, а маску изъяли, после чего нарушителя доставили в территориальный отдел органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Он признал вину в ходе допроса и принес публичные извинения за содеянное.

Сотрудники МО МВД России "Кимовский" инициировали проверку по данному факту. В отношении местного жителя составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Мировой суд назначил ему наказание в виде трех суток ареста. В настоящий момент полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее в Ленинградской области возбудили уголовное дело после того, как блогер опубликовала фотографию с пасхальным куличом и секс-игрушкой. Действия 20-летней россиянки сочли оскорбляющими чувства верующих. На данный момент правоохранители принимают меры по ее задержанию. Вскоре нарушительнице будет предъявлено обвинение.

Читайте также


Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

