05 сентября, 09:04

Политика

Песков указал на размещение военных КНДР лишь на территории России

Фото: 123RF/bumbledee

Северокорейские военнослужащие находятся только на территории России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Они не размещены там (на Украине. – Прим. ред.). Военные КНДР размещены на территории Российской Федерации", – уточнил он на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее Владимир Путин отметил мужество и героизм бойцов КНДР, сражавшихся в Курской области. Президент подчеркнул, что страна помнит жертвы, понесенные военными республики и их семьями.

Глава государства напомнил, что северокорейские спецподразделения участвовали в освобождении региона в рамках нового договора. В свою очередь, лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил Путина за оценку роли военных в боевых действиях и отметил готовность Пхеньяна оказать Москве любую помощь.

Ким Чен Ын назвал День Победы общим праздником для России и КНДР

Сюжет: Спецоперация на Украине
