Песков указал на размещение военных КНДР лишь на территории России

Северокорейские военнослужащие находятся только на территории России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Они не размещены там (на Украине. – Прим. ред.). Военные КНДР размещены на территории Российской Федерации", – уточнил он на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее Владимир Путин отметил мужество и героизм бойцов КНДР, сражавшихся в Курской области. Президент подчеркнул, что страна помнит жертвы, понесенные военными республики и их семьями.

Глава государства напомнил, что северокорейские спецподразделения участвовали в освобождении региона в рамках нового договора. В свою очередь, лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил Путина за оценку роли военных в боевых действиях и отметил готовность Пхеньяна оказать Москве любую помощь.

