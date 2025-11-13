Форма поиска по сайту

13 ноября, 15:42

Политика

Минобороны РФ сообщило о продолжении зачистки западного берега Янчура

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные продолжают зачистку западного берега реки Янчур после освобождения Даниловки в Днепропетровской области. Противник несет потери и отступает, сообщили в Минобороны России.

Бойцы из подразделений группировки войск "Восток взяли населенный пункт под контроль 13 ноября. Кроме того, военнослужащие "Севера" освободили Синельниково в Харьковской области.

Накануне ВС РФ ударили по пункту управления бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских боевиков. Цель поразили с помощью БПЛА "Герань-2".

До этого Воздушно-космические силы (ВКС) России атаковали главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины. Удар нанесли гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях в зоне СВО

