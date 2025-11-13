Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО – Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Первое село было отбито благодаря активным действиям бойцов из подразделений группировки войск "Север", уточнили в оборонном ведомстве. В свою очередь, контроль над вторым удалось установить военнослужащим "Востока".

Немногим ранее Вооруженные силы России полностью освободили восточную часть Купянска. Сделать это удалось благодаря подразделениям группировки войск "Запад".

До этого армия заняла сразу три населенных пункта. Речь идет о селах Сладком и Новом в Запорожской области, а также о Гнатовке и Роге в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики (ДНР).

